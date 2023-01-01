Король обезьян
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Король обезьян

Король обезьян (сериал, 2001) смотреть онлайн

2001, The Lost Empire 1 сезон
Фэнтези, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время археологической экспедиции в Китай Нику Ортону явилась прекрасная богиня Кван Инь. Она попросила Ника совершить великий подвиг, от которого зависит судьба всего мира: за три дня найти бесценный древний манускрипт, похищенный злыми демонами преисподней.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb