Корги КОРЖИК. Сезон 2
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Корги КОРЖИК
2-й сезон

Корги КОРЖИК (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.22022, Корги КОРЖИК. Сезон 2 20 серий
Блоги, Животные18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Привет всем! Меня зовут КОРЖИК, я королевский пес, который сбежал из Букингемского дворца и случайно оказался в России! Теперь я живу вместе со знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом и рассказываю о своей жизни и приключениях на нашем веселом канале о собачьей жизни.
Здесь вы можете найти много интересного контента, связанного с миром собак: наши приключения в городе, прогулки в парках, общение с другими питомцами, тренировки, игры, домашних животных.
Наш канал придется по душе всем любителям собак и тем, кто уважает их как верных друзей человека.
Мы уверены, что наш канал станет вашим любимым местом для отдыха и развлечения в компании наших забавных и умных питомцев. Видеоблог «Корги КОРЖИК» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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