Корги КОРЖИК (сериал, 2022) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
- 18+12 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+11 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+10 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+11 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+10 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+9 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+9 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+2 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+13 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+9 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+28 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+36 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+10 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+11 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 18+22 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 18+11 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+13 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 18+11 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 18+10 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 18+10 мин
Корги КОРЖИК
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
О сериале
Привет всем! Меня зовут КОРЖИК, я королевский пес, который сбежал из Букингемского дворца и случайно оказался в России! Теперь я живу вместе со знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом и рассказываю о своей жизни и приключениях на нашем веселом канале о собачьей жизни.
Здесь вы можете найти много интересного контента, связанного с миром собак: наши приключения в городе, прогулки в парках, общение с другими питомцами, тренировки, игры, домашних животных.
Наш канал придется по душе всем любителям собак и тем, кто уважает их как верных друзей человека.
Мы уверены, что наш канал станет вашим любимым местом для отдыха и развлечения в компании наших забавных и умных питомцев. Видеоблог «Корги КОРЖИК» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.