Корги КОРЖИК (сериал, 2022) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Привет всем! Меня зовут КОРЖИК, я королевский пес, который сбежал из Букингемского дворца и случайно оказался в России! Теперь я живу вместе со знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом и рассказываю о своей жизни и приключениях на нашем веселом канале о собачьей жизни.

Здесь вы можете найти много интересного контента, связанного с миром собак: наши приключения в городе, прогулки в парках, общение с другими питомцами, тренировки, игры, домашних животных.

Наш канал придется по душе всем любителям собак и тем, кто уважает их как верных друзей человека.

Мы уверены, что наш канал станет вашим любимым местом для отдыха и развлечения в компании наших забавных и умных питомцев. Видеоблог «Корги КОРЖИК» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

