Кондор (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.32018, Кондор. Сезон 1 10 серий
Боевик, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Главный герой сериала «Кондор» Джо Тернер, сотрудник небольшой IT-компании, занимающейся разработками программного обеспечения для ЦРУ. Недавно он придумал программу, которая позволяет вычислить террористов еще до того, как они совершили преступление. Предотвратив один из терактов, коллеги Тернера пытаются найти его организаторов, но неожиданно становятся жертвами наемных убийц. Чудом избежавший гибели Тернер вынужден распутывать произошедшее самостоятельно. Без специальной подготовки, скрываясь и опасаясь кому-либо доверять, он погружается в самую пучину шпионских игр.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- ДСРежиссёр
Джейсон
Смилович
- ЛТРежиссёр
Лоуренс
Триллинг
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Актёр
Макс
Айронс
- КХАктриса
Кристен
Хагер
- Актёр
Боб
Балабан
- СМАктёр
Сэм
Маккарти
- ГГАктёр
Гейдж
Грэм-Арбатнот
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ЛЛАктриса
Лим
Лубани
- АБАктёр
Анхель
Бунани
- ЭДАктёр
Эрик
Джонсон
- Актриса
Мира
Сорвино
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- РХМонтажёр
Реджинальд
Харкема
- Оператор
Стив
Косенс
- ДБОператор
Джереми
Беннинг
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис