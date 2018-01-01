Кондор (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Главный герой сериала «Кондор» Джо Тернер, сотрудник небольшой IT-компании, занимающейся разработками программного обеспечения для ЦРУ. Недавно он придумал программу, которая позволяет вычислить террористов еще до того, как они совершили преступление. Предотвратив один из терактов, коллеги Тернера пытаются найти его организаторов, но неожиданно становятся жертвами наемных убийц. Чудом избежавший гибели Тернер вынужден распутывать произошедшее самостоятельно. Без специальной подготовки, скрываясь и опасаясь кому-либо доверять, он погружается в самую пучину шпионских игр.



