Кодекс. Сезон 2
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2-й сезон

Кодекс (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.22021, Le Code 6 серий
Драма, Криминал18+

Контент станет доступным 01.08.2026

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Жизнь 46-летнего Идрисса Тома, парижского адвоката богатых и влиятельных клиентов, изменилась после того, как он стал жертвой покушения на убийство. Он чудом выжил, но врачи не смогли извлечь один осколок, который может стать для него смертельным в любой момент. Решив исправить свои личные и профессиональные ошибки, он теперь ставит свой талант на службу тем, кого грозит раздавить судебная машина…

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb