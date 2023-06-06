Жизнь 46-летнего Идрисса Тома, парижского адвоката богатых и влиятельных клиентов, изменилась после того, как он стал жертвой покушения на убийство. Он чудом выжил, но врачи не смогли извлечь один осколок, который может стать для него смертельным в любой момент. Решив исправить свои личные и профессиональные ошибки, он теперь ставит свой талант на службу тем, кого грозит раздавить судебная машина…



