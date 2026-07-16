Клубника и морж. Сезон 1
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Клубника и морж
1-й сезон

Клубника и морж (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Клубника и морж. Сезон 1 17 серий
Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Команду «Кит Stupid Show» выгнали с телевидения, но упоротая Клубника быстренько организовала собственное шоу. Зачем — даже Моржу не понятно, хотя он ей помогает. Рейтинги пробивают дно, но это лучшая мотивация для очередного безумия!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

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