Клубника и морж. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Клубника и морж
1-й сезон
16-я серия
2018, Клубника и морж. Сезон 1. Серия 16
Комедия18+
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Клубника и морж (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Команду «Кит Stupid Show» выгнали с телевидения, но упоротая Клубника быстренько организовала собственное шоу. Зачем — даже Моржу не понятно, хотя он ей помогает. Рейтинги пробивают дно, но это лучшая мотивация для очередного безумия!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
21 мин / 00:21

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