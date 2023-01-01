Кларисса Шилдс vs. Лани Дэниелс. Сезон 1
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Кларисса Шилдс vs. Лани Дэниелс
1-й сезон

Кларисса Шилдс vs. Лани Дэниелс (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Claressa Shields vs. Lani Daniels 5 серий
Спортивный18+
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1-й сезон

О сериале

Величайшая женщина-боксер современности выйдет на ринг, чтобы снова подтвердить свой статус номера один на планете. Абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе Кларисса Шилдс проведет первую защиту поясов, завоеванных в феврале 2025 года. Ее соперницей станет 37-летняя Лани Дэниелс, которая впервые сразится за пределами родной Новой Зеландии.

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Жанр
Спортивный

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