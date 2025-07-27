Кларисса Шилдс vs. Лани Дэниелс (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Величайшая женщина-боксер современности выйдет на ринг, чтобы снова подтвердить свой статус номера один на планете. Абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе Кларисса Шилдс проведет первую защиту поясов, завоеванных в феврале 2025 года. Ее соперницей станет 37-летняя Лани Дэниелс, которая впервые сразится за пределами родной Новой Зеландии.

