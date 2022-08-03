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Хроники Пышки
1-й сезон

Хроники Пышки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, Gordita Chronicles 10 серий
Комедия, Семейный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

12-летняя Карлота вместе с семьей уезжает из Санто-Доминго на поиски «американской мечты» в Майами. На дворе 80-е. Виктор, отец Карлоты, устраивается работать менеджером по маркетингу. Его жена Адела берет на себя обязанности по дому. Старшая сестра Эмилия быстро адаптируется к новой школе и присоединяется к группе самых популярных одноклассниц. Карлота переживает смену обстановки сложнее, но не позволит неприятностям испортить себе жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb