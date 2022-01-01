Хроники Пышки (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыХроники Пышки1-й сезон3-я серия
8.72022, Gordita Chronicles
Комедия, Семейный18+
- 18+28 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 9
- 18+28 мин
Хроники Пышки
Сезон 1 Серия 10
О сериале
12-летняя Карлота вместе с семьей уезжает из Санто-Доминго на поиски «американской мечты» в Майами. На дворе 80-е. Виктор, отец Карлоты, устраивается работать менеджером по маркетингу. Его жена Адела берет на себя обязанности по дому. Старшая сестра Эмилия быстро адаптируется к новой школе и присоединяется к группе самых популярных одноклассниц. Карлота переживает смену обстановки сложнее, но не позволит неприятностям испортить себе жизнь.
