Хроники Пышки. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Хроники Пышки
1-й сезон
1-я серия
8.72022, Gordita Chronicles
Комедия, Семейный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Хроники Пышки (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

12-летняя Карлота вместе с семьей уезжает из Санто-Доминго на поиски «американской мечты» в Майами. На дворе 80-е. Виктор, отец Карлоты, устраивается работать менеджером по маркетингу. Его жена Адела берет на себя обязанности по дому. Старшая сестра Эмилия быстро адаптируется к новой школе и присоединяется к группе самых популярных одноклассниц. Карлота переживает смену обстановки сложнее, но не позволит неприятностям испортить себе жизнь.

Сериал Хроники Пышки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг