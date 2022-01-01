Хроники Пышки (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

12-летняя Карлота вместе с семьей уезжает из Санто-Доминго на поиски «американской мечты» в Майами. На дворе 80-е. Виктор, отец Карлоты, устраивается работать менеджером по маркетингу. Его жена Адела берет на себя обязанности по дому. Старшая сестра Эмилия быстро адаптируется к новой школе и присоединяется к группе самых популярных одноклассниц. Карлота переживает смену обстановки сложнее, но не позволит неприятностям испортить себе жизнь.



Сериал Хроники Пышки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.