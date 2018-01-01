Wink
Сериалы
Хроники Лиззи Борден
1-й сезон

Хроники Лиззи Борден (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, The Lizzie Borden Chronicles 8 серий
Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Беллетризованная история реальных событий и людей, окружающих Лиззи Борден после ее скандального оправдания в двойном убийстве своего отца и мачехи в 1892 году.

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники Лиззи Борден»