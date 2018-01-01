WinkДетямХикару и Го1-й сезон
Хикару и Го (мультсериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн
8.92001, Hikaru no Go 75 серий
Аниме, Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Обычный японский школьник Хикару после уроков решает наведаться на дедовский чердак, чтобы поживиться чем-нибудь интересным и полезным. Думал ли он, что старый стол для игры в го окажется роковой находкой и полностью перевернeт его жизнь? По странному стечению обстоятельств Хикару натыкается на вещь, в которой живeт дух Сай, вот уже много десятков лет жаждущий выбраться на свободу. Ещe в феодальную эпоху тот, будучи величайшим мастером игры в го, по странному стечению обстоятельств был заточeн в доску. И вот теперь, когда мир изменился до неузнаваемости, а его спасителем оказался обычный японский паренек, он наконец-то обрeл заветную свободу.
СтранаЯпония
ЖанрФэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- НАРежиссёр
Нориюки
Абэ
- ТКАктриса
Томоко
Каваками
- СТАктёр
Сусуму
Тиба
- СКАктриса
Санаэ
Кобаяси
- ЮКАктриса
Юми
Какадзу
- ТСАктёр
Тоситака
Симидзу
- СЮАктриса
Сацуки
Юкино
- МХАктёр
Мицуаки
Хосино
- МХАктриса
Мами
Хорикоси
- КЮАктёр
Кодзи
Юса
- ТКАктёр
Тосиаки
Кувахара
- АТСценарист
Ацухиро
Томиока
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- ЮХСценарист
Юми
Хотта
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- МООператор
Масахидэ
Окино