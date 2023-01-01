Хикару и Го
Wink
Детям
Хикару и Го
8.92001, Hikaru no Go 1 сезон
Аниме, Фэнтези6+

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Хикару и Го (мультсериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Обычный японский школьник Хикару после уроков решает наведаться на дедовский чердак, чтобы поживиться чем-нибудь интересным и полезным. Думал ли он, что старый стол для игры в го окажется роковой находкой и полностью перевернeт его жизнь? По странному стечению обстоятельств Хикару натыкается на вещь, в которой живeт дух Сай, вот уже много десятков лет жаждущий выбраться на свободу. Ещe в феодальную эпоху тот, будучи величайшим мастером игры в го, по странному стечению обстоятельств был заточeн в доску. И вот теперь, когда мир изменился до неузнаваемости, а его спасителем оказался обычный японский паренек, он наконец-то обрeл заветную свободу.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хикару и Го»

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