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Харперы
1-й сезон

Харперы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.72021, The Harper House 10 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дебби Харпер — не просто босс в юбке, но и глава семейства настоящих чудаков. Если Дебби зарабатывает деньги, то еe муж, домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми — 11-летней безудержной оптимисткой Олли и еe братом-близнецом Тоддом, интровертом с задатками интеллектуала. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb