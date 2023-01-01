Харперы
Wink
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Харперы
7.72021, The Harper House 1 сезон
Комедии18+

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Харперы (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дебби Харпер — не просто босс в юбке, но и глава семейства настоящих чудаков. Если Дебби зарабатывает деньги, то еe муж, домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми — 11-летней безудержной оптимисткой Олли и еe братом-близнецом Тоддом, интровертом с задатками интеллектуала. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb