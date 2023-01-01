Кейптаун (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.02015, Cape Town 6 серий
Триллеры18+
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О сериале
Кейптаун — это живописное место, которое скрывает в себе темную сторону, а красивые виды становятся ареной криминальных игр. Грязные интересы безжалостных бизнесменов, секреты роскошной виллы Энигма, серия необъяснимых убийств и маски с лицами известных людей. Кто убийца и каков мотив?
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb