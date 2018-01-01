Wink
Сериалы
Как избежать наказания за убийство
5-й сезон

Как избежать наказания за убийство (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

9.52018, How to Get Away with Murder 15 серий
Детектив, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избежать наказания за убийство»