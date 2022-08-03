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Изгоняющий дьявола
1-й сезон

Изгоняющий дьявола (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, The Exorcist 10 серий
Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю. Одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей...

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгоняющий дьявола»