Изгоняющий дьявола (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю. Одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей...





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