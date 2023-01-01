Изгоняющий дьявола
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Изгоняющий дьявола

Изгоняющий дьявола (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, The Exorcist 3 сезона
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю. Одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей...

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Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгоняющий дьявола»

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