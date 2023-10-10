Исчезнувшие (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Захватывающий детективный сериал, в котором поиски пропавших туристов оборачиваются драмой и мистикой. Если вам по душе напряженные истории с глубокими персонажами — сериал «Исчезнувшие», 1 сезон, расскажет вам одну из них. Смотрите сериал «Исчезнувшие» в подписке Amediateka на Wink.



Ирландский следователь, готовящийся выйти на пенсию, вынужден отправиться в Новую Зеландию для расследования пропажи группы туристов. Опасения у местного отдела полиции связаны с происходившими в это местности случаями пропажи людей, тела которых были найдены много позже при загадочных обстоятельствах. Помочь ирландцу вызывается только женщина-детектив, которую местные недолюбливают за темное прошлое. Вместе Тео Рихтер и Диана Гуйя должны расследовать исчезновения людей — и вернуть их семьям живыми, если только успеют…



Если вас привлекают истории с сильным психологическим накалом и неожиданными поворотами, «Исчезнувшие» — сериал 2023 года, который вы не сможете пропустить. Погружайтесь в мир мрачных загадок на фоне роскошной природы Новой Зеландии.


