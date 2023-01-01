Исчезнувшие
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Исчезнувшие
8.02023, The Gone 2 сезона
Драмы, Детективы18+
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Исчезнувшие (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями — она родом из этих краев но уехала много лет назад, спасаясь от прошлого. Необходимо разобраться в серии мистических убийств и успеть найти ирландскую пару до того, как их тела тоже окажутся у водопада. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb