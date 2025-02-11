Исчезнувшие (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Ирландский детектив и полицейская-маори, расследуют исчезновение журналистки, каким-то образом связанное с возвращением жестокого маньяка. Новое захватывающее дело ждет в сериале «Исчезнувшие», 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka на Wink.



Второй сезон новозеландского нуара вновь объединяет двух напарников — Тео Рихтера и Диану Гуйя. На этот раз они ищут Эйлин Райан, журналистку, общавшуюся с крупным гангстером. И журналистка, и криминальный авторитет пропали без вести, а в округе вновь появляется серийный убийца, когда-то державший в страхе местных жителей. Личные проблемы не позволяют Тео и Диане сконцентрироваться на деле. Детектив пытается справиться с редкой болезнью, а полицейская — разобраться в судьбе матери.



Чтобы узнать, как пересекутся эти линии, смотрите 2 сезон сериала «Исчезнувшие» в подписке Amediateka на Wink.

