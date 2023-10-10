WinkСериалыИсчезнувшие1-й сезон1-я серия
8.02023, The Gone
Драма, Детектив18+
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Исчезнувшие (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями — она родом из этих краев но уехала много лет назад, спасаясь от прошлого. Необходимо разобраться в серии мистических убийств и успеть найти ирландскую пару до того, как их тела тоже окажутся у водопада.
СтранаИрландия, Новая Зеландия
ЖанрДрама, Детектив
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb