Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями — она родом из этих краев но уехала много лет назад, спасаясь от прошлого. Необходимо разобраться в серии мистических убийств и успеть найти ирландскую пару до того, как их тела тоже окажутся у водопада.

