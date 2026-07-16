Инсталайф. Сезон 1
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Инсталайф
1-й сезон

Инсталайф (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Инсталайф. Сезон 1 8 серий
Комедия, Драма16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о пяти московских подругах: Оле − пробивной девушке из провинции; Ире − страдающей после разрыва отношений с очередным парнем; Веронике − доброй и веселой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом; Алене − молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе; Кате − влюбленной в женатого мужчину. По сюжету, девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Инстаграм, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

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