История о пяти московских подругах: Оле − пробивной девушке из провинции; Ире − страдающей после разрыва отношений с очередным парнем; Веронике − доброй и веселой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом; Алене − молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе; Кате − влюбленной в женатого мужчину. По сюжету, девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Инстаграм, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте.

