Инфощит. Сезон 1
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1-й сезон

Инфощит (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Инфощит. Сезон 1 16 серий
ТВ-шоу16+
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1-й сезон

О сериале

Современные технологии предоставляют массу возможностей для манипулирования фактами и распространения фальшивых «новостей». Как выстраиваются нарративы, формирующие нашу картину мира? Как работает пропаганда и можно ли отличить правду от лжи?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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