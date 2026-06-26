Инфощит
Wink
Сериалы
Инфощит
2023, Инфощит 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»

Инфощит (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Современные технологии предоставляют массу возможностей для манипулирования фактами и распространения фальшивых «новостей». Как выстраиваются нарративы, формирующие нашу картину мира? Как работает пропаганда и можно ли отличить правду от лжи?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг