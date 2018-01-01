Wink
Сериалы
Игрок (2015)
1-й сезон

Игрок (2015) (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, The Player 9 серий
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сюжет расскажет о бывшем офицере разведки, который становится специалистом по вопросам безопасности в Лас-Вегасе.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрок (2015)»