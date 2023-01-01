WinkСериалыИдеальный выбор1-й сезон
Идеальный выбор (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
9.12020, Идеальный выбор. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Даша не может признаться маме, что жених изменил ей, поэтому она врет, что рассталась с ним, так как встретила еще более идеального мужчину. Теперь ей нужно быстро найти нового партнера, а тем временем рядом с ней вертится ненавистный сосед Андрей, с которым Даша не перестает воева�ть с первого дня знакомства.
Сериал Идеальный выбор 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.