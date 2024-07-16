Идеальный выбор. Сезон 1. Серия 3
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Идеальный выбор
1-й сезон
3-я серия

Идеальный выбор (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, Идеальный выбор. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Даша не может признаться маме, что жених изменил ей, поэтому она врет, что рассталась с ним, так как встретила еще более идеального мужчину. Теперь ей нужно быстро найти нового партнера, а тем временем рядом с ней вертится ненавистный сосед Андрей, с которым Даша не перестает воевать с первого дня знакомства.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск