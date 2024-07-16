Даша не может признаться маме, что жених изменил ей, поэтому она врет, что рассталась с ним, так как встретила еще более идеального мужчину. Теперь ей нужно быстро найти нового партнера, а тем временем рядом с ней вертится ненавистный сосед Андрей, с которым Даша не перестает воевать с первого дня знакомства.

