Гранд отель (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Действие происходит в 1905 году. Молодой человек Хулио приезжает в идиллическое место Гран Отель, где он будет расследовать исчезновение своей сестры, притворившись официантом. Но на пути его расследования встретится Алисия Аларкон, член семьи, которая владеет отелем и которая станет единственным человеком, готовым помочь ему раскрыть правду. Между ними начнется невозможная история любви. Им мешает то обстоятельство, что Алисия помолвлена с Диего, амбициозным юношей, который готов на все, чтобы стать директором Гран Отеля.

