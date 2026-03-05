Гранд отель. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Гранд отель
1-й сезон
4-я серия
8.72011, Gran Hotel
Детектив, Драма18+

Гранд отель (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие происходит в 1905 году. Молодой человек Хулио приезжает в идиллическое место Гран Отель, где он будет расследовать исчезновение своей сестры, притворившись официантом. Но на пути его расследования встретится Алисия Аларкон, член семьи, которая владеет отелем и которая станет единственным человеком, готовым помочь ему раскрыть правду. Между ними начнется невозможная история любви. Им мешает то обстоятельство, что Алисия помолвлена с Диего, амбициозным юношей, который готов на все, чтобы стать директором Гран Отеля.

Страна
Испания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд отель»