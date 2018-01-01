Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн
О сериале
У Тома появляется соперник — очаровательный енот Рой, которого кот хочет вывести на чистую воду. Включайте мультик «Говорящий Том и Друзья» — 5 сезон мультсериала 2014 года ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink без рекламы!
В пятом сезоне у пушистых друзей появляется новый сосед — енот по имени Рой. Бен, Хэнк, Анджела и Джинджер безумно рады новому парню: он подарил всем подарки, пригласил ребят на звездную вечеринку. Рой очаровал своим обаянием всех в этом городе, кроме Тома. Кот с подозрением относится к приезжему гостю и хочет узнать, что тот скрывает. Неужели Рой и правда хранит какой-то темный секрет?
Пятый сезон подарит новые приключения! Продолжайте смотреть «Говорящий Том» — мультсериал 2014 года на русском языке ждет вас в нашем онлайн-кинотеатре Wink!
