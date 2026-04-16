Готовка. Сезон 1
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1-й сезон

Готовка (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Готовка. Сезон 1 10 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Повар Андрей Павлюченко готовит как дома, так и на даче и с удовольствием делится проверенными рецептами с зрителями

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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