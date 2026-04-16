Шашлык в соевом маринаде на углях
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Сериалы
Готовка
1-й сезон
Шашлык в соевом маринаде на углях
2024, Шашлык в соевом маринаде на углях
Кулинария18+
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Готовка (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Повар Андрей Павлюченко готовит как дома, так и на даче и с удовольствием делится проверенными рецептами с зрителями

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
7 мин / 00:07

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