Госпожа Саэ, преданная лучшим хостом. Сезон 1
Госпожа Саэ, преданная лучшим хостом
Госпожа Саэ, преданная лучшим хостом (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Госпожа Саэ, преданная лучшим хостом. Сезон 1 60 серий
Мелодрама

В элитном кабаре токийского района Кабуки-тё один из ведущих хостов изменяет своей богатой слепой жене. Но женщина уже давно восстановила зрение, а муж, оставаясь в неведении, продолжал заводить романы с несколькими женщинами. Когда обман и предательство раскрылись, супруга продолжила притворяться слепой, чтобы отомстить.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама

