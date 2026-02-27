Госпожа Саэ, преданная лучшим хостом (сериал, 2025) смотреть онлайн

В элитном кабаре токийского района Кабуки-тё один из ведущих хостов изменяет своей богатой слепой жене. Но женщина уже давно восстановила зрение, а муж, оставаясь в неведении, продолжал заводить романы с несколькими женщинами. Когда обман и предательство раскрылись, супруга продолжила притворяться слепой, чтобы отомстить.

