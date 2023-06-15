Гонка жизни. Сезон 1
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Гонка жизни
1-й сезон

Гонка жизни (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.22015, Race of Life 13 серий
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В битве за выживание каждый стремится быть на шаг впереди — шаг, разделяющий жизнь и смерть. С восходом солнца гонка начинается заново — и для могущественных хищников, и для крошечных существ, кишащих под ногами. Каждый стремится оставаться впереди. В противном случае последствия будут фатальными.

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
5.6 IMDb