Гонка жизни (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

В битве за выживание каждый стремится быть на шаг впереди — шаг, разделяющий жизнь и смерть. С восходом солнца гонка начинается заново — и для могущественных хищников, и для крошечных существ, кишащих под ногами. Каждый стремится оставаться впереди. В противном случае последствия будут фатальными.

