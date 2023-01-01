Гонка жизни (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Это битва за выживание и стремление быть на шаг впереди — шаг, который может стать разницей между жизнью и смертью. А с восходом солнца гонка начинается заново — от самых могучих хищников до крошечных существ, копошащихся под ногами. Каждый из них обладает инстинктом выживания. Каждое существо должно бежать быстрее и опережать остальных. Если этого не сделать, последствия могут быть фатальными. В гонке жизни нет призов за второе место...



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