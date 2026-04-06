Мы живём в эпоху, когда всему, казалось бы, легко найти научное объяснение. Планета изучена вдоль и поперёк. Однако мир ревниво хранит свои тайны, и ученые могут лишь строить гипотезы, пытаясь их разгадать. Озеро скелетов в Индии, ледяные черви Антарктиды, вращающийся остров в Аргентине, загадки хрономиражей, поезд-призрак, пропавший в тумане, тайны Голубой дыры в Красном море, … Всё это и другие загадки – в проекте «Главные тайны мира».

