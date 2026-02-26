Главные тайны мира. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Главные тайны мира
2-й сезон
5-я серия
9.22026, Главные тайны мира. Сезон 2. Серия 5
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Главные тайны мира (сериал, 2026) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мы живём в эпоху, когда всему, казалось бы, легко найти научное объяснение. Планета изучена вдоль и поперёк. Однако мир ревниво хранит свои тайны, и ученые могут лишь строить гипотезы, пытаясь их разгадать. Озеро скелетов в Индии, ледяные черви Антарктиды, вращающийся остров в Аргентине, загадки хрономиражей, поезд-призрак, пропавший в тумане, тайны Голубой дыры в Красном море, … Всё это и другие загадки – в проекте «Главные тайны мира».

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг