Фургон на прокачку. Сезон 1
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Фургон на прокачку
1-й сезон

Фургон на прокачку (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.42021, Van Mecanic 8 серий
ТВ-шоу16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мари-Софи и Микаэль — мастера по ремонту фургонов. Стефан — механик. Столкнувшись с бумом популярности фургонов во Франции, они решают объединить усилия для создания необычных переоборудованных машин. Они покупают, восстанавливают и переделывают фургоны, чтобы дать им вторую жизнь.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
ТВ-шоу

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