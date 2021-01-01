Фургон на прокачку. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Фургон на прокачку
1-й сезон
5-я серия
9.02021, Van Mecanic
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Фургон на прокачку (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мари-Софи и Микаэль — мастера по ремонту фургонов. Стефан — механик. Столкнувшись с бумом популярности фургонов во Франции, они решают объединить усилия для создания необычных переоборудованных машин. Они покупают, восстанавливают и переделывают фургоны, чтобы дать им вторую жизнь.

Сериал Фургон на прокачку 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
ТВ-шоу
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.6 КиноПоиск