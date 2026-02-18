Фронт без флангов (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

Фронт без флангов. Сезон 1
Фронт без флангов
Фронт без флангов (сериал, 1974) сезон 1

1974, Фронт без флангов. Сезон 1 2 серии
Военный
В августе 1941 года, когда Красная Армия, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, отходила на восток, бывший чекист майор Млынский возглавил отряд из оставшихся в живых бойцов 315 полка 41-й стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с захватчиками в его тылу.

Страна
СССР
Жанр
Военный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb