Фронт без флангов (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

В августе 1941 года, когда Красная Армия, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, отходила на восток, бывший чекист майор Млынский возглавил отряд из оставшихся в живых бойцов 315 полка 41-й стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с захватчиками в его тылу.

