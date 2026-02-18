Фронт без флангов. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Фронт без флангов
1-й сезон
1-я серия
9.61974, Фронт без флангов. Сезон 1. Серия 1
Военный12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Фронт без флангов (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В августе 1941 года, когда Красная Армия, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, отходила на восток, бывший чекист майор Млынский возглавил отряд из оставшихся в живых бойцов 315 полка 41-й стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с захватчиками в его тылу.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb