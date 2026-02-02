Активная и целеустремлённая Лида учится в магистратуре и работает в Модном доме Петербурга. Её родители владеют небольшой ткацкой фабрикой, а Лида одержима идеей вывести семейный бизнес на новый уровень. Ради стажировки за границей, она готова в считанные дни выполнить условие принимающей стороны — быть замужем. С помощью подруги быстро находит мужчину, который соглашается оформить фиктивный брак. Неожиданно отец Лиды попадает в больницу с инфарктом, ей приходится отменить стажировку и возглавить фабрику. В командировке она знакомится с Игорем. Между ними вспыхивает бурный роман, за которым стремительно следует предложение руки и сердца. Теперь Лиде необходимо срочно найти своего фиктивного мужа и развестись. Но он уехал в геологическую экспедицию. Лида отправляется на его поиски…

